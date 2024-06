Vente de fonte par Metalsen : El Hadji Modou Pène répond fermement aux récentes critiques formulées par un exportateur

"Il est important de rappeler que notre secteur injecte des centaines de millions de francs CFA dans les usines locales, assurant ainsi une collaboration fructueuse et durable," a déclaré M. Pène, soulignant la contribution significative de l'industrie des ferrailleurs à l'économie nationale.



M. Pène a également souligné l'importance stratégique du secteur pour le développement industriel du Sénégal. "Le développement industriel du Sénégal repose en grande partie sur la capacité de nos entreprises locales à transformer et à valoriser les matières premières. Il est donc crucial que le ministre du Commerce et de l'Industrie s'implique davantage dans l'organisation et la régulation de ce secteur. Nous appelons à une meilleure protection de nos ressources nationales afin de garantir que les matières premières ne soient pas laissées à la merci des intérêts étrangers, notamment asiatiques.", a –t-il dit.



Il a ensuite insisté sur le rôle vital des entrepreneurs sénégalais dans l'économie nationale. "Les entrepreneurs sénégalais jouent un rôle essentiel dans la création d'industries locales et contribuent activement au développement économique et industriel du pays. Leur soutien et leur encouragement sont fondamentaux pour assurer une croissance inclusive et durable," a ajouté M. Pène.



En conclusion, El Hadji Modou Pène a exprimé l'ouverture du Patronat des Ferrailleurs à toute collaboration constructive. "Nous restons ouverts à toute collaboration constructive qui favorisera le développement du secteur de la métallurgie au Sénégal, tout en préservant les intérêts nationaux et en soutenant l'essor de nos industries locales," a-t-il conclu.



Birame Khary Ndaw