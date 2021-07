Vente de la baguette de pain à 200 Fcfa: les mises en garde du Directeur du commerce

Oumar Diallo, Directeur du commerce Intérieur, exhorte les boulangers à se conformer à la réglementation en vigueur, en ce qui concerne l’homologation du format standard des prix plafonds de pains à Dakar et dans l’ensemble des régions du Sénégal.



Selon leSoleil.sn qui donne l'information, ce rappel intervient suite à l’annonce de certains boulangers de produire et de distribuer exclusivement un quatrième format de baguette de pain au prix de 200 francs CFA. Une initiative qui entre, selon le Directeur du Commerce intérieur, en violation des dispositions légales et réglementaires.



En effet, les dispositions rendent obligatoire la production du format standard de pain avec homologation des prix plafonds. En outre, conformément à la réglementation en vigueur, la violation desdites dispositions expose leurs auteurs aux sanctions prévues à cet effet. M. Diallo se dit toutefois ouvert à la poursuite des efforts de concertation avec les acteurs, pour une application efficiente de la réglementation.





