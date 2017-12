Vente de migrants : 163 Sénégalais exfiltrés de l’enfer libyen

C’est un véritable ouf de soulagement pour leurs parents ! 163 migrants sénégalais qui se trouvaient dans l’enfer libyen, ont foulé, hier, le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, selon le Comité national chargé de la gestion, des refugiés, rapatriés et des personnes déplacées (CNRRPD), en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Lesdits ressortissants sénégalais qui ont sollicité l’aide de l’Etat et de ses partenaires, comme l’OIM, pour un retour humanitaire, ont été accueillis par des membres du gouvernement, de l’OIM et de la Croix-Rouge.



Ainsi, une assistance d’urgence leur a été fournie. Cet appui se fait dans le cadre de « l’initiative FFUE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants », financée par l’union européenne (UE) et qui vise à renforcer la gouvernance des migrations et à contribuer à la réintégration durable des migrants dans leur pays d’origine.



Pour rappel, depuis le début de l’année 2017, plus de 2 600 migrants sénégalais ont été assistés dans leur retour volontaire et humanitaire au Sénégal.







L’As