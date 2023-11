Vente, étiquetage et usage des nouveaux tabacs au Sénégal: La LISTAB, la FENAPES et l'UNAPES, lancent l'alerte... Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| La LISTAB, la FENAPES et l'UNAPES ont rencontré la presse, pour dénoncer le nouveau texte de décret d'application, portant modification du décret 2016, relatif à la fabrication, à la vente et à l'étiquetage du tabac au Sénégal. Ces 3 entités lancent l'alerte, après avoir remarqué l'utilisation du chicha aux environs d'établissements scolaires. Fait plus inquiétant, soulignent-elles, les nouvelles formes de tabac, sous forme de gadgets, incitent les enfants à s'adonner de plus en plus jeunes, à l'usage du tabac.



Accueil Envoyer à un ami Partager