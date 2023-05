Vente illégale d'armes: Thiéka Niang écope de six mois avec sursis

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a fait preuve d'une immense clémence à l'encontre de Thiéka Niang, poursuivi pour le délit de cession illégale d'arme de deuxième catégorie. Bien que reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le mis en cause a été condamné à six mois avec sursis, alors que le parquet avait requis deux ans de prison ferme.



D'aprés le recit de L'As, cette affaire, qui remonte au mois dernier, a eu lieu au marché hebdomadaire de Ndoulo. Ayant quitté son village de Pal Seck pour vendre son mouton, l'éleveur Massamba Ndiaye a fait fortuitement la connaissance de Thiéka Niang. Après quelques minutes de discussions, il lui fait comprendre qu'il souhaitait acquérir une arme à feu en vue de défendre sa famille et son troupeau. Ainsi, Thiéka Niang lui apprend qu'il s'active dans la vente d'armes à feu et qu'il peut lui en fournir une dès leur prochaine rencontre. Lorsque Massamba Ndiaye a voulu remettre la somme de 75.000 Fc fa à Thiéka Niang, celui-ci lui demande de garder son argent jusqu'à ce qu'il lui remette l'arme en question. Ainsi, les deux hommes conviennent d'un rendez-vous au prochain marché hebdomadaire à la commune de Ndoulo. Le jour J, Massamba Ndiaye verse la somme à Thiéka qui à son tour lui remet l’arme et des cartouches.



Toutefois, il exige de l'acquéreur qu'il attende d'être rentré chez lui pour ouvrir le sachet dans lequel il avait soigneusement mis l'arme à feu. Lorsqu’il arrive chez lui, Massamba Ndiaye découvre que l'arme qu'il venait d'acheter ne lui convenait pas. Il s'en ouvre alors à Thiéka Niang qui refuse catégoriquement de reprendre l'arme etles munitions. En colère, Massamba Ndiaye porte plainte à la brigade de gendarmerie de Ndoulo où il présente l'arme achetée. C’est ainsi que Thiéka Niang est arrêté et placé en garde à vue avant son déferrement devant le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel. Face au magistrat instructeur, Thiéka a réitéré ses déclarations faites à l'enquête, reconnaissant avoir vendu l'arme et les munitions à Massamba Ndiaye.



Après deux retours de parquet, le mis en cause est placé. Face à la barre hier, le prévenu n'a pas varié dans ses déclarations. Mais il a indiqué n'avoir voulu que venir en aide au plaignant. Des arguments qui n'ont pas convaincu le procureur qui a requis une peine d'emprisonnement ferme de deux ans à son encontre. Mais pour son avocat, Me Serigne Diongue, le tribunal devait tendre la perche à Thiéka Niang qui est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice jusque-là. «Mon client a commis une faute et s'est amendé. Il s'est repenti et une application extrêmement bienveillante de la loi à son encontre lui permettrait de retenir la leçon», a déclaré la robe noire. Finalement, le tribunal a reconnu Thiéka Niang coupable du délit de cession illégale d'arme à feu de deuxième catégorie. Mais, le tribunal qui n'a pas suivi le réquisitoire du procureur, a plutôt fait preuve d'un certain degré de clémence à l'encontre du mis en cause qui n'a écopé que d'une peine d'avertissement de six mois avec sursis