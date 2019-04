Vente illicite de boissons alcoolisées : Macky Sall va en guerre contre les ‘’dosettes qui tuent’’ Le Conseil des ministres de ce mercredi n’a pas été qu’un lieu de nominations et de destitutions. Le chef de l’Etat a, en effet, annoncé sa volonté de sévir contre la vente illicite de boissons alcoolisées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019

Le président de la République a déploré « la multiplication des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif e réglementaire, entraînant l’exposition des jeunes aux tentations et aux conséquences de l’usage de ces produits », note le communiqué du Conseil des ministres.



Il a ainsi instruit le gouvernement de prendre les mesures requises et de déployer les moyens mettre fin à cette vente illicite de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire national.



La vente de boisson alcoolisées dans des sachets au prix de 100 francs, aurait occasionné la mort de 4 jeunes au quartier des HLM, selon la presse, rappelle-t-on.

