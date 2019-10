Vents forts et pluies: Alerte météo pour les prochaines 24 heures L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte: durant les prochaines 24 heures, des orages et pluies modérées à fortes, accompagnées de vents forts, vont s’abattre sur la Petite côte. Ce, notamment sur l’axe Mbour-Joal. Aussi, le centre Ouest du pays, précisément les localités de Dakar, Thies, Mbour, Fatick, Diourbel et Saint-Louis, sont concernées.

Pour rappel, les orages de mercredi dernier ont fait une victime et occasionné de dégâts matériels considérables dans plusieurs localités du pays.



Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos