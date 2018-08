Verdict: Ce 30 août, Karim Wade et Khalifa Sall à quitte ou double

Les deux leaders politiques, Khalifa Sall et Karim Wade, candidats déclarés à la présidentielle de 2019, seront fixés aujourd'hui, sur leur sort. La justice Sénégalais prononcera des décisions qui auront des conséquences certaines sur leur participation aux prochaines joutes électorales.



Ainsi, saisie par les avocats de l’ancien Ministre après que le tribunal d’instance de Dakar s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur le rejet de l’inscription de Karim Wade, la Cour suprême se prononce ce jeudi 30 août sur ce recours.



Au même moment, la Cour d’appel de Dakar se prononcera sur le verdict de l’affaire Khalifa Sall. Lors du procès, l’avocat général près la Cour d’appel, Lansana Diabé, avait requis la confirmation des peines principales et complémentaires, infligées au Maire de Dakar, Khalifa Sall, c’est à dire une condamnation de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de Fcfa.



Igfm

