Verdict du jugement pour évasion : Boy Djinné écope de 6 mois ferme, ses acolytes 3 mois, les gardes pénitentiaires acquittés. Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 01:45 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivis pour association de malfaiteurs et complicité d’évasion, les gardes pénitentiaires, Djibril Ciss, Idrissa Diop et Amath Ndong, ont tous été acquittés.



Baye Modou Fall alias Boy Djinné avait réussi, le 31 mai 2021 à s’extraire de la prison de Rebeuss mais son évasion ne durera que 4 jours parce qu’il sera arrêté le 5 juin à Missirah par la gendarmerie alors qu’il tentait de sortir du territoire national.



Le plus célèbre fugitif a été jugé le 9 février dernier, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs et évasion, au moment où ses acolytes Dame Sy, Cheikh Ndiaye, Idrissa Diop, Amath Ndong et Djibril Ciss étaient eux aussi poursuivis pour complicité d’évasion.



Lors de son face-à-face avec le juge, Boy Djinné avait renseigné être sorti de sa cellule à 1h du matin en passant par la fenêtre d’aération dont les grilles ont été sciées d’après lui par un détenu qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Devant le juge, il avait nié avoir soudoyé les gardes pénitentiaires incriminés pour prendre la clé des champs.



Ses avocats ont salué la décision de la juridiction et ne jugent pas nécessaire d’interjeter appel à en croire Me Abdoulaye Tall.

www.dakaractu.com



