Vérification des parrainages : Jour de vérité au Conseil constitutionnel

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019

Les recalés et les admis au second tour seront définitivement édifiés sur leur sort par le Conseil constitutionnel qui va donner, aujourd'hui, son verdict pour la vérification des parrainages des candidats à la candidature.



Et, selon Les Échos, il y aura énormément de surprises. Beaucoup de candidats sont éliminés d’office. Et, sur la vingtaine de dossiers, indique le journal, pas moins de 19 listes ont été déchirées suite au contrôle du logiciel.



Seuls les candidats Macky Sall, Ousmane Sonko, Issa Sall, Khalifa Sall et Karim Wade sont assurés de passer le cap des parrainages. Trois autres candidats peuvent également valider leurs tickets. Il s’agit de Me Madické Niang, Malick Gakou et Idrissa Seck. À noter que le Conseil constitutionnel va publier sa liste définitive le 13 janvier prochain.





Auteur: Seneweb News - SenewebNews-RP

