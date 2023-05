Vers de nouvelles mesures étatiques à Ziguinchor : Ce qui se préparerait contre Ousmane Sonko

En effet, à suivre nos confrères de Le Témoin, en actant une désobéissance civile, Ousmane Sonko tient un couteau à double tranchant. Le maire de Ziguinchor risque, selon la même source, d’être mis sous résidence surveillée.



Cela signifie que Ousmane Sonko sera ainsi assigné à rester à domicile ou dans un lieu spécifique désigné par les autorités, sous la surveillance des forces de sécurité. C’est une mesure de contrôle et de restriction de mouvement imposée dans certaines circonstances légales ou politiques.



Lorsqu’une personne est en résidence surveillée, elle est généralement tenue de respecter certaines conditions strictes, telles que ne pas quitter le lieu assigné sans autorisation, se conformer à des horaires précis, et parfois être soumise à des contrôles réguliers de la part des autorités. La violation de ces conditions peut entraîner des sanctions pénales supplémentaires.



La résidence surveillée peut être utilisée dans le cadre d’enquêtes criminelles, de mesures de sécurité nationale, ou comme mesure de contrôle dans certains contextes politiques, où des individus considérés comme une menace peuvent être placés sous surveillance dans le but de restreindre leur liberté de mouvement et d’activités.