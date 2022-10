Vers le lancement de l'enquête nationale sur les organisations féminines

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants compte lancer très prochainement une enquête nationale sur les organisations féminines et les Assises sur l’entreprenariat féminin, a annoncé, mercredi, son Secrétaire Général, Mame Ngor Diouf, rapporte L'Aps.



’’La ministre a engagé deux chantiers majeurs notamment le lancement très prochainement de l’enquête nationale sur les organisations féminines au Sénégal’’, a-t-il déclaré.



M. Diouf intervenait à la cérémonie d’ouverture du Forum international Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) sur l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest.



Ce colloque de deux jours, qui enregistre la participation de plusieurs acteurs issus de la sous-région a pour objectif de créer un cadre d’échanges avec les décideurs sur des questions touchant à l’autonomisation économique des femmes, en vue de sensibiliser les politiques et d’impulser des changements.



Selon le SG du ministère, ces enquêtes vont permettre au pays d’avoir non seulement des données quantitatives et qualitatives, mais surtout la structuration de besoins des femmes pour apporter un accompagnement plus adéquat de l’Etat en vue de leur autonomisation.



L’autre chantier majeur et imminent, a-t-il poursuivi, c’est la convocation très rapidement en décembre, sous la présence du président de la république, des Assises sur l’entreprenariat féminin et l’autonomisation économique des femmes.







’’Toutes les parties prenantes sont invitées à ce forum et le consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) et le centre de recherche pour le développement international sont appelés à rejoindre les instances de pilotage de ces exercices’’, a-t-il ajouté.