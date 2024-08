Vers un conflit au sommet: Dr Cheikh Dieng l’ex DG de l’ONAS défie son ancien ministre et réclame des comptes ! Dr Cheikh Dieng est déterminé à mener son nouveau combat. Après avoir quitté récemment la Direction générale de l’Onas (Office national de l’assainissement du Sénégal), il semble prêt à en découdre avec son ancien ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye.

Selon le journal, l’affaire en question remonte à la période où Dr Dieng dirigeait l’Onas, un poste qu’il n’a occupé que durant trois mois. Une collusion supposée a été évoquée, notamment à propos d’un véhicule d’une valeur de 80 millions de francs CFA qu’il aurait reçu comme cadeau de la part d’un bénéficiaire de marché public lancé par l’Onas.



Dr Dieng réfute ces accusations et retourne la responsabilité sur Cheikh Tidiane Dièye. Selon lui, ce dernier lui aurait ordonné d’interrompre un appel d’offres pour attribuer le marché par entente directe à des entreprises qu'il avait préalablement sélectionnées. Une directive qui, selon Dr Dieng, contredit le discours officiel du régime en place. Dr Dieng aurait refusé d’obtempérer en adressant une lettre à son ministre.



Pour le moment, Cheikh Tidiane Dièye n’a pas encore répondu officiellement à ces allégations, bien qu'il ait reconnu lors d’une réunion en ligne avoir privilégié l’entente directe en raison de l'urgence liée à la saison des pluies. Cependant, cette explication soulève des questions. Peut-on justifier un manque de transparence par les conditions climatiques ? Certains se demandent si cette situation ne pourrait pas se reproduire dans d’autres dossiers sensibles, comme celui du contrat entre l’État et Acwa Power, que le ministre a décidé de rompre.



Sur cette affaire, Le Quotidien soulève toute une série de questions :

La proximité de Cheikh Tidiane Dièye avec le Premier ministre pourrait-elle expliquer ces décisions controversées ?



Cette position privilégiée lui offre-t-elle une sorte d’immunité politique ?

Ousmane Sonko, dont la devise «Jub, Jubal, Jubanti» guide son action publique, sera-t-il tenté de fermer les yeux sur cette affaire pour honorer une dette politique envers Cheikh Tidiane Dièye, ou prendra-t-il ses responsabilités en faisant toute la lumière sur ce dossier ?



