Vers un nouveau modèle économique éducatif Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Le chef du gouvernement a annoncé un nouveau modèle économique éducatif qui sera mis en place, reposant sur le partenariat public-privé avec des financements basés sur la performance et l’autonomisation financière des établissements pour garantir la soutenabilité financière du « vaste chantier » de la société éducative visée par les nouvelles autorités. « Un rééquilibrage sera effectué pour orienter un plus grand nombre de bacheliers vers les filières scientifiques et techniques avec des filières d’enseignement technique et professionnel qui seront déployés dans tous les départements du pays qui bénéficieront tous d’un institut d’enseignement professionnel (ISEP), en alignant le référentiel sur les besoins en compétences des pôles », a déclaré Ousmane Sonko. Une politique de développement des stages pour tous les étudiants sera également mise en œuvre, a-t-il annoncé. « Les bourses d’études incluront une composante de stage professionnel, tandis que les établissements seront encadrés et encouragés à générer des revenus à travers la valorisation de leurs expertises et la recherche appliquée », a indiqué M. Sonko. Un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux du secteur de l’éducation et de la formation sera instauré pour bâtir un pacte de stabilité au sein de l’espace scolaire universitaire, a-t-il fait valoir.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77818-vers-un-nouvea...

Accueil Envoyer à un ami Partager