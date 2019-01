Versailles : Wade annonce la date de son retour à Dakar

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019

Me Abdoulaye Wade a annoncé à ses proches la date de son retour. Selon Libération qui donne l’information, le pape du Sopi sera Dakar le mercredi 6 février prochain. Le journal renseigne qu’un communiqué officiel est attendu sous peu pour informer les militants du Parti démocratique sénégalais.



L’ancien Président qui se trouve à Versailles (France) depuis dimanche, travaillerait pour une alliance autour d’un candidat de l’opposition. Le nom d’Idrissa Seck est souvent agité comme étant le favori. Mais, jusqu’hier, croit savoir Libération, il n’a pas arrêté une décision ferme. Tout au plus, il a tenu une réunion à 18 heures (heure française) avec ses proches dont Oumar Sarr, pour leur faire part des propositions des uns et des autres.

