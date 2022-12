Victime d'accident de la circulation à Dakar-Plateau: La féministe Gabrielle Kane, admise à l’hôpital La présidente de l'Association d'appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (APROFEV), Gabrielle Kane, a été victime d'un accident de la circulation.

La jeune féministe a été admise aux soins de l'hôpital Principal de Dakar, ce matin, après avoir subi un choc violent dans la voiture qu'elle conduisait, une Range Rover.



Mais plus de peur que de mal. La tutrice d'Adji Sarr s'en est sortie avec quelques blessures et égratignures. Par contre, les dégâts matériels sont inestimables. Le véhicule est tout endommagé.



D’après Seneweb, l'incident s'est produit en plein cœur du Plateau, au centre-ville. Une voiture a causé un carambolage monstre, dans lequel ont été impliquées celle de la dame mais aussi d'autres voitures, plus chanceuses.



