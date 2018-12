Victimes de la migration : 6 615 morts en cinq ans, selon l’OIM L’organisation internationale pour les migrants (OIM) vient de mener une enquête sur le nombre de mort du à la migration. Ainsi, d’après l’organisation, environ 6 615 individus composés d’hommes de femmes d’adolescents et d’enfants sont morts au cours de ces cinq dernières années.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Et ces décès enregistre entre 2013 et 2018 « ne sont que la face visible de l’iceberg », car « ces milliers de décès représentent probablement une sous-estimation non négligeable du monde réel », affirme le porte-parole de l’agence onusienne.



Ce manque de chiffre exact est dû à l’impossibilité « de vérifier l’identité de ceux qui seraient morts ou de l’endroit où ils avaient l’intention de migrer », affirme la même source.



L’organisation précise qu’en ce qui concerne les décès enregistré depuis 2014, ils ont eu lieu principalement dans le désert du Sahara, au Nord du Niger, le Sud de la Libye et le Nord du Soudan, rapporte emedia.sn.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos