Victoire contre la Pologne : Mbaye Niang raconte son but

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juin 2018 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

C’est une histoire dingue qui est en train d’arriver à Mbaye Niang. L’épisode de sa première convocation qui a été ponctuée de grosses polémiques sur son patriotisme, aujourd’hui le destin accorde la parfaite revanche à ce Sénégalais qui aurait pu jouer pour la France.



Il lui a fallu quelques matchs et une certaine humilité, mais aussi des qualités énormes comme sa taille (1,84m) pour devenir le chouchou du public sénégalais. Son match héroïque d’hier, couronné par un but, le deuxième du Sénégal face à la Pologne, le met déjà aux anges. Le mec raconte ce premier match avec beaucoup de fierté. « Déjà, avoir la chance de faire partie des 23 joueurs qui représentent le Sénégal, a été une grande fierté.



Aujourd’hui, démarrer une Coupe du monde, avoir la confiance u coach, c’est la chose la plus importante dans le football. J’ai essayé de me développer avec une performance vraiment collective. Marquer ce but fait plaisir à moi et au collectif », dit-il. Le but de Mbaye Niang fait polémique. Adam Nawalka, entraîneur de la Pologne, le qualifie de « but bizarre ». Mais pour Mbaye Niang, il n’y a rien de bizarre. Il refait film.



« Quand je suis sorti sur la touche, l’action était pour la Pologne. J’ai vu un ballon qui revenait vers la défense polonaise. J’ai senti qu’il y avait un coup à jouer, j’ai tenté et ça a marché. Même si c’est une chance, il faut la mériter. Même sur le premier but, il y a eu de la chance. Avec le travail qu’on a fourni, on a été récompensés. C’est ça la vie, il faut saisir sa chance quand on vous la donne. »











L'Observateur

