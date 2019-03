Victoire du PR Macky Sall : Diop Sy salue l'excellent travail de ses militants

Mardi 5 Mars 2019

Face à la presse ce matin, le leader de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité (CPJE) a remercié tous ses militants et sympathisants, qui ont contribué à la victoire éclatante du Président Macky Sall au premier tour du scrutin présidentiel du 24 février prochain. Selon Demba Diop, plus connu sous le nom de Diop SY ses partisans ont effectué un travail remarquable au niveau de tous les comités électoraux de Benno Bokk Yakaar, en témoignent les retours qu'il a eus venant des ministres Sidiki Kaba, Mansour Faye...