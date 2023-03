Victoire du Sénégal sur le Mozambique (0-1): Qualifiés, les champions d’Afrique vont défendre leur titre à Abidjan Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 20:09 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale A du Sénégal s’est qualifiée à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire mardi sur le Mozambique sur un score de 1 but à 0. Sans trop forcer, les champions d’Afrique sont allés s’imposer à Maputo pour faire l’essentiel après quatre journées des éliminatoires. Dès le coup d’envoi du match, le […] L’équipe nationale A du Sénégal s’est qualifiée à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations après sa victoire mardi sur le Mozambique sur un score de 1 but à 0. Sans trop forcer, les champions d’Afrique sont allés s’imposer à Maputo pour faire l’essentiel après quatre journées des éliminatoires. Dès le coup d’envoi du match, le Mozambique a essayé de prendre le jeu à son compte en gardant le ballon depuis ses six mètres. Les hommes de Conde ont affiché les mêmes ambitions tactiques que lors du match aller à Diamniadio. Poser le jeu malgré le pressing haut des « Lions », enclenché par Boulaye Dia trop mobile à la pointe de l’attaque. Une attitude qui va payer puisque les hommes du coach Aliou Cissé n’ont pas tardé à prendre l’avantage. Après une belle récupération d’Iliman Ndiaye, les « Lions » ont ouvert le score grâce à une réalisation de Boulaye Dia sur une offrande de Sadio Mané. Un but décisif pour les « Lions » qui prendront désormais part à la prochaine Can prévue à Abidjan, en Côte d’Ivoire où ils devront défendre leur titre.



Source : https://lesoleil.sn/victoire-du-senegal-sur-le-moz...

