Victor Osimhen remporte le Ballon d'Or africain 2023

Victor Osimhen a été élu Ballon d'Or africain de l'année 2023, par la Confédération Africaine de Football (CAF), lors d'une cérémonie qui a eu lieu ce lundi à Marrakech, au Maroc. Le Nigérian devance Mohamed Salah et Achraf Hakimi.



Auteur d'une saison 2022/23 de prestige avec Naples, Victor Osimhen succède à Sadio Mané et remporte le Ballon d'Or africain 2023, le premier de sa jeune carrière.



L'attaquant de Naples, auteur de 31 buts et 4 passes décisives en 39 matchs la saison passée, avec un titre de champion d'Italie à la clé, devance le Marocain Achraf Hakimi et l'Égyptien Mohamed Salah, deux fois primé en 2017 et 2018.



Osimhen, huitième du dernier Ballon d'Or, est le premier Nigérian à remporter le prix du meilleur joueur africain de l'année depuis Nwankwo Kanu en 1999.



Cette saison, l'attaquant nigérian vit une saison en dents de scie, entre polémiques avec son club et blessures. Il a tout de même inscrit 6 buts en 11 matchs de Serie A cette saison.



Le Napolitain a reçu son trophée des mains du président de la CAF Patrice Motsepe, lors de la cérémonie des CAF Awards ce lundi soir à Marrakech, au Maroc.











Besoccer