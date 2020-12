Victoria Beckham en bave pour faire sa carte de v?ux familiale, et on la comprend Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

Victoria Beckham a eu un peu de mal à rassembler ses quatre enfants (et trois chiens !) pour faire la carte de vœux familiale des Beckham cette année. Regardez l’amusante vidéo des coulisses. Les Beckham ! Ils sont comme nous. Victoria Beckham a partagé un amusant aperçu des coulisses de la carte de Noël 2020 de sa famille, et elle résume à merveille cette année insensée. Dans sa vidéo Instagram jeudi 17 décembre, leurs trois chiens courent dans tous les sens en battant de la queue. Pendant ce temps, les quatre enfants qu'elle a eus avec David Beckham attendent près du sapin, apparemment pas très sûrs de la pose à prendre. La créatrice de mode commence par évaluer les tenues de ses enfants, demandant à son fils de 21 ans : "Brooklyn, tu es sûr, tu ne veux pas mettre un pantalon ?" alors qu'il porte un short fermé d'un cordon. Il répond : "Non." Puis, Cruz, 15 ans, montre son pull de Noël moche, qui reçoit l'approbation de sa mère. "Parfait, ça résume à merveille ta personnalité", dit-elle. "Les chiens, assis !" crie Victoria. "C'est une carte de Noël. C'est censé être un moment agréable." Sa fille, Harper, 9 ans, dit : "C'est un Noël très triste", ajoutant : "Regarde le sapin", en montrant du doigt l'immense résineux. La mère de 46 ans répond : "Ce n'est pas un Noël très triste. C'est un merveilleux Noël. Prenez un chien dans vos bras !" Elle ajoute ensuite avec humour : "Pourquoi est-ce si difficile ?" Quand le groupe, qui inclut aussi son fils de 18 ans, Romeo, se met en place, elle félicite ses enfants et chante : "Fa la la la la" pour les faire sourire avant de prendre la photo. De toute évidence, réunir quatre enfants et trois chiens n'est pas une mince affaire, même pour une superstar. "Ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux !!" écrit l'ancienne Spice Girl dans son post. Elle a également partagé le produit fini jeudi et écrit en légende de leur carte de Noël : "Des baisers pour Noël ! Toute notre affection." Ne figure pas sur la photo la future belle-fille de Posh Spice, Nicola Peltz. Brooklyn s'est fiancé à l'actrice de 25 ans en juillet. Le mannequin a rendu hommage à sa future femme après avoir fait sa demande, écrivant sur Instagram : "Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur père, un jour" et "je t'aime bébé xx." Victoria semble plus que ravie d'accueillir Nicola. Le 9 décembre, dans Lorraine, elle a déclaré : "Elle est merveilleuse. Elle est adorable. Elle est gentille." La reine du glamour a ajouté que son fils aîné avait "trouvé son âme sœur et la femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie".



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-33765-victoria-be...

