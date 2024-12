[Vidéo]-« O-Lame », un hommage de Mya Diaker aux légendes de la musique sénéglaise Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2024 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Avec « O-Lame », MYA DIAKER, ambassadrice de la culture sérère, rend un vibrant hommage aux légendes de la musique sénégalaise telles que Yandé Codou Sène, Mbaye Ndiaye, Diatta Senghor, Khady Diouf et Ndiaga Socé. Ce titre, signifiant « Légende » en sérère, revisite des chansons mythiques qui ont marqué les époques. En reprenant ces œuvres emblématiques, Mya fusionne les sonorités traditionnelles sérères avec une touche contemporaine. À travers ce clip, elle célèbre la mémoire et l’héritage culturel de son peuple, tout en mettant en avant l’importance de transmettre ce patrimoine. « O-Lame » est une véritable invitation à renouer avec nos racines, tout en les faisant briller pour les générations à venir.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-o-lame-un-hommage-d...

