Vidéo: 12 morts dans un crash d’avion au Kazakhstan

L'avion transportait 95 passagers et 5 membres d’équipage quand le crash est survenu ce vendredi 27 décembre 2019. Le bilan provisoire est de douze morts, a indiqué le Comité kazakh des situations d’urgences, revoyant à la baisse un précédent bilan de 15 morts.

Huit personnes, dont le commandant de bord, sont mortes sur les lieux de l’accident, deux lors de soins après leur transfert à l’aéroport d’Almaty, et deux sont décédées à l’hôpital. Par ailleurs, 66 personnes ont été blessées, dont 50 hospitalisées, et douze personnes se trouvent dans un état « extrêmement grave », selon la même source.