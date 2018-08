Vidéo : 15, 5 milliards de francs CFA investis pour améliorer l’assainissement de la ville de Saint-Louis

Lors de la cérémonie du lancement des travaux d’assainissement des eaux usées de la ville de Saint Louis, Mansour Faye, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, a révélé que ces travaux d’un montant global de 15, 5 milliards de francs CFA vont particulièrement améliorer l’assainissement des zones suivantes : Guet-Ndar, Pikine 1 et 2, Pikine route de Dakar, Ndiolofène Sud, Cité Niakh, Diamaguène et Ndiolofène Nord.

