Vidéo - 5 Sénégalais disparus à Denver dans l'incendie: les témoignages des voisins

La mort de la famille sénégalaise qui vivait à Denver aux États-Unis a plongé tout le pays dans l'émoi et la consternation.

Il s'agit de Djiby Diol, sa femme, leur fille (Khadija), sa sœur (Ramatoulaye) et son neveu sont tous décédés dans un incendie survenu à leur domicile à Green Valley Ranch, une localité de l’État de Denver (Usa). Le drame s'est produit ce mercredi 5 août 2020, dans la partie nord-est de cette ville du Colorado.

Une situation qui a plongé tout le quartier Cheikh Wade de Guédiawaye dans une profonde tristesse. "C'est vraiment difficile. Djiby Diol est quelqu'un de bien. Il était un soutien de famille et il aidait beaucoup sa maman dans la maison", s'est confiée Fatou Niang, une voisine des victimes. Elle poursuit : "Djiby n'a jamais changé. Quand il revient des États-Unis, il passe toute sa journée chez moi. Il se comporte comme si j'étais un membre de la famille". À cet effet, elle prie pour que le bon Dieu l’accueille dans son Paradis. Ramatoulaye Traoré n'arrive toujours pas à croire le drame. " Ils étaient de très bonnes personnes surtout sa femme. Elle est une femme courageuse. Ils étaient très estimés dans le quartier. Djiby Diol et sa famille respectent tout le monde".



