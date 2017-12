Vidéo- À 81 ans, elle est hôtesse de l'air depuis 60 ans

Si les pilotes sont priés d'arrêter de voler à 65 ans, il n'y a pas d'âge limite pour les hôtesses de l'air. Bette continue son job parce qu'il lui apporte de l'énergie et de la joie. "Je m'épanouis auprès des gens. Tu leur dis quelque chose, ils te disent quelque chose et ils sont heureux." Elle ajoute, malicieusement: "Et évidemment, j'aime aussi être payée."



Les noms sur les avions ont changé: Eastern, Trump Shuttle, US Air Shuttle et aujourd'hui, American. L'époque également. Dans les années 50, les agents à bord des avions étaient priés d'être célibataires. Mais à part ça, "rien n'a changé", analyse Bette. "Les gens sont exactement les mêmes, tout le monde a besoin d'un peu d'amour." Elle remarque cependant en souriant: "À l'époque, on voyait beaucoup de manteaux de vison, maintenant, on voit beaucoup de tongs."



La mémoire de Bette Nash est remplie de souvenirs. Elle se rappelle d'un vol reliant à Washington à Miami avec neuf escales. D'un autre où l'avion a traversé de telles turbulences que le lavabo des toilettes s'est détaché du sol. Du jour où l'un de ses porte-jarretelles, alors obligatoires dans l'uniforme des hôtesses, a lâché tandis qu'elle servait à boire aux passagers. Du temps où on servait du homard à bord. Du trajet effectué avec Jacqueline et John F. Kennedy Jr.



Bette a emprunté de nombreuses routes mais celle reliant Columbia à Boston est sa préférée. Le vol lui demande de se lever en pleine nuit, à 2h10 exactement, mais il permet à cette mère célibataire d'être à l'heure pour prendre le repas du soir avec son fils qui est atteint du syndrome de Down et qui vit avec elle.