Vidéo/AVC : Les causes, comment faire pour s’en prémunir, les sujets à risque… Dr Omar Konaté explique tout Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 20:40 | | 0 commentaire(s)| L’accident vasculaire cérébral (AVC) constitue une cause majeure de mortalité et de handicap chez les survivants. Il touche beaucoup de Sénégalais actuellement. Le Dr Omar Konaté est revenu dans l’émission Leral santé sur les comportements que les gens doivent adopter, ce qu’ils doivent manger pour s’en prémunir. Non sans rebondir sur les sujets à risque. Selon lui 70% des malades sont des personnes âgées, 30% sont des jeunes. Mais les tendances peuvent changer car on ne vit plus de la même façon, avec une mauvaise alimentation. Et tous ces facteurs peuvent causer un AVC. Dr Konaté a aussi mis l’accent sur les aliments que les malades doivent prendre, le traitement à suivre, les signes de la maladie etc…



