Vidéo-Abdou Aziz Alé Ndiaye : "Baye Ciss est une référence pour la jeunesse sénégalaise" L'opérateur économique et promoteur de lutte, Abdou Aziz Ndiaye était à Kaolack pour venir soutenir l'homme d'affaires et président du Mouvement CAR (Changement-action-réaction), Ibrahima Ciss, dit Baye Ciss. Ce dernier prépare activement l'investiture du candidat Macky Sall à Kaolack ce samedi.

