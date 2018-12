Vidéo-Abdoul Mbaye : "Sidy Lamine Niasse était un homme de vérité" A Léona Niassène, Abdoul Mbaye, le président d'ACT (Alliance pour la citoyenneté et le travail) a déclaré que "Sidy Lamine était un homme de vérité" et que "sa voix et sa plume vont manquer terriblement au Sénégal". Une foule monstre a accompagné Sidy Lamine Niasse à sa dernière demeure à Léona Niassène où il a été inhumé vendredi, après la prière de 14 heures, dans le mausolée du défunt Khalif Ibrahima Niasse"

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018 à 07:28 | | 0 commentaire(s)|



