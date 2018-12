Vidéo - Albert Bourgi: "Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI par la volonté de Sarkozy et le concours du pion de la France, Alassane Ouattara" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:54 | | 1 commentaire(s)| Albert Bourgi, le professeur des Universités, agrégé de droit public qui enseigne à l’Université de Reims, principalement les Relations Internationales et le Droit constitutionnel, était présent au Groupe Consultatif 20198 pour la phase 2 de Paris, a déclaré au micro de Leral.net que "Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la Cour pénale par la volonté de Nicolas Sarkozy et le concours du pion de la France, Alassane Dramane Ouattara"



