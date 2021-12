Vidéo : Amadou Kane Bèye tire sur le maire de Ziguinchor et rejoint Sonko Rédigé par leral.net le Mardi 28 Décembre 2021 à 20:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement Nouvelles Synergies "Takku Liguéy Ziguinchor, Amadou Kane Bèye a officialisé son compagnonnage avec la coalition Yéwi Askan Wi. Pour lui, l'équipe municipale sortante n'est pas à la hauteur et elle n'a pas satisfait les attentes des populations de Ziguinchor ces douze ans (12) passées.



"Les chantiers précipités, précipitation d'allumer les lampes , précipitations de baptiser certaines routes. Tout cela prouve que le maire et son équipe voudraient s'appuyer sur les réalisations de la Promoville pour vanter son bilan" a t'il dénoncé. Poursuivant ses propos, il déplore ce qu'il appelle la non sensibilité de la mairie de Ziguinchor sur l'éclairage du boulevard des 54 mètres qui, pour faute d'éclairage suffisant, occasionne depuis des années des accidents mortels. Selon lui, ce sont les raisons qui l'ont motivé à travailler avec la coalition dirigée par le leader de Pastef "les patriotes", Ousmane Sonko qu'il considère détenir l'avenir politique du Sénégal. REGARDEZ







Source : Source : https://www.exclusif.net/Video-Amadou-Kane-Beye-ti...

