Vidéo - Assassinat d'Amy Collé Bâ: Reconstitution de la scène du crime (âmes sensibles s’abstenir)

Selon le témoignage de Gora Ndiaye qui a conduit l’équipe de Thièsinfo.com sur les lieux du crime, la victime a été piégée par le biais d’un appel téléphonique lui proposant du citron à vendre, avant d’être tuée sauvagement avec un instrument tranchant (pic).



Citoyenne modèle, travailleuse infatigable pour subvenir aux besoins de sa famille de six enfants, dont un jeune homme qui s’est marié il y un an, pour quels motifs le présumé coupable, qui travaillait dans le champ et ses complices arrêtés dans leur fuite à la frontière sénégalo-mauritanienne ont-ils commis leur forfait ?



Si donc, on peut appeler quelqu’un en plein jour (samedi vers 10H) et le tuer sans être surpris, il y a un problème de sécurité.



Si les étrangers ne sont pas bien contrôlés et si les traces de drogue trouvées sur les lieux du crime confirment son existence, le commandant de la gendarmerie a beau être brave, il sera toujours impuissant devant l’ampleur de la tâche, sans un accompagnement conséquent de la part des Autorités, responsables in fine, car il y en a eu d’autres (crimes) avant, notamment à Ngaye Ngaye.



Son fils éploré, semble traumatisé par la violence du crime, le manque de respect de la défunte avec cet enterrement sommaire et bâclé !