Vidéo : Augustin Tine rend hommage au général Meïssa Niang et plaide pour "une Gendarmerie crédible et efficace" Lors de l’installation de Cheikh Sène dans ses fonctions de nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, Augustin Tine, Ministre des Forces armées a rendu hommage le Général Meissa Niang qui a pris sa retraite et qui vient d’être remplacé par le Général de Division Cheikh Sène qui a été installé dans ses fonctions de nouveau Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, ce jeudi à la caserne Samba Diéry Diallo, à Colobane.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Août 2018 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|



