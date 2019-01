Vidéo - Balla Gaye 2 / Modou Lô - Birame Gningue tance sévèrement Aziz Ndiaye : « C’est irresponsable et déplorable… » Les proches de Modou Lô n’ont pas apprécié le comportement de Aziz Ndiaye qui, en plus d’avoir utilisé un prête-nom pour organiser le combat Balla Gaye 2/ Modou Lo, a clairement montré sa position. Le manager du Rock des Parcelles Assainies au micro de Pikine trouve cet attitude de l’ex-promoteur déplorable.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

« C’est irresponsable et déplorable. Aziz a été petit. En tant que promoteur, membre du Cng, il ne devait pas avoir une telle attitude. Mais on n’a rien à dire. On va en tirer des leçons », a-t-il indiqué dans cette vidéo avant d’attirer l’attention du Cng et du ministre des Sports. « Je pense qu’un membre du Cng n’a pas le droit d’avoir de tels comportements « , s’est-il offusqué.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos