Vidéo/ Balla Gaye 2 dans la forme de sa vie menace Bombardier de... Balla Gaye 2 en pleine séance d'entraînement a publié sur sa page facebook une vidéo le montrant sous toutes ses coutures. En pleine forme, le Lion de Guédiawaye estime que l'heure de la revanche a sonné et Bombardier n'a qu'à venir payer sa dette. Lui qui l'avait battu et hérité pour la deuxième fois de la couronne de Roi des arènes. Pour pimenter l'affaire, l'ex-lutteur Ketchup y est allé de ses envolées.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 17:18





