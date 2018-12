Vidéo-Baye Ciss : " Kaolack promet une investiture inédite au président Macky Sall " Une investiture du candidat Macky Sall, pas comme les autres, c'est ce qui se prépare du côté de l'allié du chef de l'État, Baye Ciss qui annonce 500 cars pour le transport des militants attendus ce samedi au stade Lamine Guèye de Kaolack. Cet événement verra la participation des lutteurs Balla Gaye 2,Modou Lô, Lac de Guiers 2, Boy Niang et des grandes stars de la musique sénégalaise comme Pape Diouf et Viviane Chidid.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 07:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos