Vidéo : Baye Ciss et son épouse offrent à leurs hôtes du Gamou un véritable dîner de VIP Le milliardaire et disciple de Cheikh Ibrahim Niass a, lors du mawloud, offert aux moukhadams de l'imam de Médina Baye un spécial gamou . A cet effet, Imam Cheikh Tidiane Cissé, assisté par Cheikh Ousmane Cissé, comme interprète, est revenu sur la vie et l'oeuvre de Mouhameth (pls) . Une occasion choisie par Baye Ciss et son épouse pour offrir à ses hôtes un véritable dîner de VIP.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 07:10



