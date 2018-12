Vidéo : Bertrand Touly veut en finir avec l'affaire Luc Nicolaï à la Cour suprême

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 14:29

Dans l’affaire Bertrand Touly C/Cheikh Luc Nicolaï, Abdou Khadir Kébé et Djibrine Diop, prévenus d’association de malfaiteurs, détention de drogue, atteinte à l’administration de la justice et tentative d’extorsion de fonds, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Saint-Louis, statuant sur renvoi après cassation, avait, en date du 24 octobre, rendu un arrêt qui condamnait Cheikh Luc Nicolaï à cinq (5) ans d’emprisonnement dont un (1) an avec sursis des chefs de détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds. Un mandat d’arrêt avait aussi été fait le 24 octobre 2017. Et depuis lors, silence radio. Mystère et boule de gomme dans cette affaire où la liberté conditionnelle initialement accordée à Luc Nicolaï, serait même « illégale ».