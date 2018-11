Vidéo- Cheikh Ndiaye : "L'airbus 330 NEO permettra de faire la desserte quotidienne Dakar-Paris" Dans cette interview accordée à Leral, le Directeur du Secteur public Local logé à la direction de la comptabilité (MEFP) et Secrétaire Général de la compagnie Air Sénégal International affirme que l'airbus 330 NEO sera bel et bien livré avant le 1er Février 2018 comme l'annoncé le chef de l'Etat. Le leader du Mouvement pour l'Emergence et le Développement And Suxxali Laghém estime aussi que l'opposition est dans son rôle en oeuvrant pour une amélioration du processus électoral.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Novembre 2018 à 00:01 | | 2 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook