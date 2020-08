Vidéo - Covid - 19 - En fête avec Rahim Sterling, Usain Bolt testé positif Comme il l’a lui-même confirmé sur les réseaux sociaux ce 24 août 2020, Usain Bolt a été testé positif au Covid-19. Après avoir passé le test samedi, le sprinteur en a reçu le résultat dimanche, soit deux jours après avoir célébré ses 34 ans avec des amis.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 06:01 | | 0 commentaire(s)|

“Bonjour tout le monde, je viens de me réveiller (…). J’ai passé un test samedi parce que je dois travailler [à l’étranger]. J’essaie d’être responsable donc je vais rester chez moi pour moi et mes amis, a affirmé le sportif aux huit médailles d’or aux Jeux olympiques depuis son lit, le temps d’une courte vidéo. Aussi, je n’ai pas de symptôme. Je vais m’isoler et attendre de voir le protocole. D’ici là, je me mets en quarantaine et me repose. Soyez prudents.”



