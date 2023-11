[Vidéo] Décès de Papito Kara: Les causes dévoilées par son frère Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Suite au décès de Pape Ibrahima Guèye alias Papito Kara, son domicile familial situé au quartier Sékhaw Ga de Touba ne désemplit pas ! Proches, voisins, frères et sœurs se sont tous réunis devant Elhadji Moussa Guèye, père du défunt. Ce dernier a mandaté ses fils à parler au nom de la famille au micro de Seneweb. Ainsi Modou Guèye a expliqué les causes du décès de son frère. Papito Kara a été emporté en haute mer par le froid glacial et son corps a été jeté dans l'eau, d'après notre interlocuteur. Quant à Mao Guèye, il estime que Papito Kara n'a jamais pensé prendre la pirogue pour rallier l'Espagne. C'est la volonté divine d'après ce frère du défunt. Seneweb a appris que la cérémonie religieuse se tiendra vendredi prochain à la maison familiale de Papito Kara située au Sékhaw Ga de Touba. Cette décision a été prise par son père après concertation avec la famille.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Video-Deces-de-Papito-Kara-...

