Vidéo-Dj You:"Grâce à Sidy Lamine, j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, il était mon ami et mon marabout" Dj You, l'animateur de l'émission "Bébé Walf" qui a commencé à travailler avec Dj Boubs et Feu Jules Junior au commencement de Walf Fadjri radio, est encore sous le choc après le rappel à DIEU de son "ami et marabout" Sidy Lamine Niasse, qui lui a permis d'aller accomplir le pèlerinage à la Mecque.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 15:36



