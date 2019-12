Accueil Envoyer Partager sur facebook Vidéo - Emmanuel Macron, Boris Johnson et Justin Trudeau filmés entrain de se moquer de Trump? Rédigé par Mamadou Mangane le 5 Décembre 2019 à 10:08 Emmanuel Macron, Boris Johnson et Justin Trudeau, leaders des alliés les plus proches des États-Unis (respectivement la France, le Royaume-Uni et le Canada) auraient été surpris et filmés en train de se moquer du président américain Donald Trump.





Les dirigeants mondiaux qui étaient présents à la réception de l’OTAN mardi soir, ne savaient pas que leurs micros étaient allumés, et semblaient raconter des rumeurs au sujet de Donald Trump et de la longueur de ses conférences de presse impromptues après que le président français Macron se soit présenté en retard au sommet de Londres, tenu pour marquer Le 70e anniversaire de l’OTAN.



Trump n’a pas été cité nommément , mais Trudeau semble faire référence aux discussions avec les médias de ce dernier mardi, où il s’est longuement entretenu avec les journalistes dans l’après-midi, après une conférence de presse difficile avec Emmanuel Macron, qui les a vus tous deux utiliser un ton “conflictuel” lors des discussions de l’OTAN sur la budgétisation.



Dans la vidéo publié en ligne, Johnson demande: “C’est pour ça que tu es en retard ?». alors qu’il se baisse et rit devant Justin Trudeau qui ajoute : « Il est en retard parce qu’il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue », lance Justin Trudeau, qui, selon CBC, pourrait bien évoquer Trump.



Le président français répond, mais ses paroles sont inaudibles. Puis, Trudeau renchérit : « On pouvait voir son équipe complètement bouche bée », s’exclame-t-il, tandis qu’à ses côtés, Boris Johnson sourit



Il fait alors un geste comme si sa mâchoire tombait.



Regardez la vidéo ci-dessous…



