Vidéo: (Entretien exclusif) Paul Hirschson, ambassadeur d’Israël au Sénégal: « C’est le peuple sénégalais qui va développer le Sénégal et personne d’autre « ( Dakar7.com)

a brouille diplomatique intervenue entre le Sénégal et l’Israël, en décembre 2016, n’a apparemment rien changé dans les relations entre les deux pays. Aujourd’hui, plus qu’hier, Dakar et Tel Aviv sont engagés à renforcer leurs coopérations. C’est du moins l’avis de l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Paul Hirschson. Invité de l’émission « LE GRAND ENTRETIEN » sur Dakar7, le diplomate revient sur la crise diplomatique entre son pays et le Sénégal, l’Etat de la coopération entre les deux pays et la prochaine visite officielle du Ministre des Affaires Étrangères, Me Sidiki Kaba en Israël en Mars prochain. Selon lui, le Sénégal regorge d’énormes potentialités dans le domaine économique ou touristique qu’il peut exploiter.



Par ailleurs, l’ambassadeur s’est prononcé sur la crise au Proche Orient, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par le président américain. A ce sujet, Paul Hirschson est convaincu que la décision ne peut pas compromettre le processus de paix entre l’Israël et la Palestine. Il invite d’ailleurs, le Président Mahmoud Abass à rencontrer son homologue Israélien afin de trouver une solution définitive à ce conflit.



