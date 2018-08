Vidéo - Fâchés contre le retard de paiement des bourses : Les étudiants flinguent Ecobank et l'Etat et menacent de.... Fâchés contre le retard de paiement des bourses, les étudiants ont flingué Ecobank pour leurs difficultés techniques à avoir leur code d'inscription et l'Etat pour son manque de pragmatisme dans la gestion des dossiers des bourses sociales des Etudiants.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Août 2018 à 16:04



