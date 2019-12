Vidéo: Fête de Fin d'année: Encore une fois Dakar ne connaîtra pas de Feu d'artifice

Depuis ce 31 Décembre 2012 où Khalifa Ababacar Sall, alors Maire de Dakar et Macky Sall, Président de la République était ensemble sur le balcon du palais présidentiel pour admirer le feu d'artifice organisé par la mairie de Dakar sur la corniche Est, Dakar n'a plus connue pareil réveillon. C'était le plus grand feu d'artifice jamais organisé au Sénégal.



Les deux hommes avait communié avec les dakarois pour le passage à la nouvelle année. Le feu d'artifice partait en pleine mer avec des installations faites sur une barque. Sept ans plus tard, aucun évènement du genre n'est organisé par la mairie de Dakar, ou par l'État du Sénégal pour permettre aux dakarois de passer à la nouvelle année de manière festive. Les années précédentes, la menace terroriste avait été brandit pour interdire aux populations d'user de pétards. Ce 31 Décembre s'annonce encore fade pour Dakar.