Vidéo - Geoffrey Onyeama : "Le Sénégal et le Nigéria sont en phase dans les domaines de la sécurité et de la bonne gouvernance" A l'issue d’une séance de travail avec son homologue du Sénégal, Me Sidiki Kaba, ce vendredi, Geoffrey Onyeama, le ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale du Nigeria, a déclaré que le Sénégal et le Nigéria ont tout à gagner en coordonnant des stratégies communes dans les domaines de la sécurité et de la bonne gouvernance au sein de l’Union africaine et de la Cedeao.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 15:18 | | 0 commentaire(s)|



