Vidéo - Histoire : Mame Ahmadou Ndack Seck, Fondateur de Thianaba, figure emblématique de la résistance islamique au Sénégal. Rédigé par leral.net le Samedi 24 Octobre 2020 à 07:07 | | 0 commentaire(s)| Le fondateur de Thiénaba, Serigne Ahmadou Ndack Seck est né en 1831 à Thiénaba Kadior près de Kébémer. Il est le produit d’un métissage entre, d’une part, des nomades maures : Mame Chérif Ahmad Saïb I Masseck Yoro Ahmad Saïb II, Massaer pour la phonétique wolof Amary NDack. Et d’autre part, la branche des Fall Maasigui apparentée à la famille des Damels.

Le grand tournant dans la vie d’Ahmadou Ndack Seck, est sans doute la lettre d’invitation à défendre la cause de l’Islam reçue, en 1871, du marabout Cheikhou Ahmadou Ba. Ensemble ils menèrent de durs combats à la fois contre les la colonisation et contre les princes noirs.



En effet du 28 juin 1869, jour où le village natal de Cheikhou Ahmadou a été saccagé et incendié par le capitaine de frégate Vallon, au 11 février 1875 à Samba Sadio, Cheikhou Ahmadou a livré plus de 19 combats parmi lesquels 7 contre l’occupant français. Ahmadou Ndack a été de tous les combats entre 1871 et 1875.



