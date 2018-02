Vidéo - Honte à ce policier, qui humilie publiquement un citoyen !

Il intervenait pour faire régner l’ordre, mais il a disjoncté pour envoyer une violente gifle à un jeune homme qui a eu le tort d’être resté droit dans ses bottes. Ce policier fait honte à son corps et, de façon générale, aux forces de défense et de sécurité. Par son geste, il a craché sur nos libertés et sur sa tenue.





Samedi 24 Février 2018